«Пари НН» в Нижнем Новгороде примет московский «Спартак» в матче группы D Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу во вторник, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 17.15 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция главных событий противостояния «Пари НН» — «Спартак» будет доступна на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча «Пари НН» — «Спартак» покажут в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00.

Нижегородцы под руководством тренера Сергея Юрана набрали два балла в группе D, где занимают последнюю, четвертую строчку. Красно-белые вместе с Гильермо Абаскалем лидируют в квартете с 9 очками.

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