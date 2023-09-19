«Пари НН» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд

«Пари НН» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем 4-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра стартует в 17.15 мск.

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Зе Турбо.

Запасные: Нигматуллин, Кукушкин, Гоцук, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Майга, Стаматов, Кухарчук, Боселли, Мухин, Кутателадзе.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

Запасные: Свинов, Фадеев, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Мартинс, Лайкин, Мозес, Промес, Бонгонда, Соболев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.