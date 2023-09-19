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Судейство

Сегодня, 19:50

«Пари НН» — «Спартак»: судья неправильно засчитал гол в ворота красно-белых, ошибку исправил ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 47-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Пари НН» — «Спартак» (0:3) нижегородец Александр Трошечкин сравнял счет, и судья Евгений Буланов этот гол ошибочно засчитал.

Рефери не заметил, что в ходе атаки хозяев поля Эдгар Севикян нарушил правила. Его на мгновение опередил сыгравший в мяч Наиль Умяров, а затем Севикян ударил соперника ногой по ноге.

В действия судьи вмешались видеоассистенты Алексей Амелин и Александр Богданов. После просмотра видеозаписи арбитр на 50-й минуте взятие ворот отменил и назначил штрафной удар в пользу спартаковцев.

Кубок России. Группа D
19 сент, 17:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:3
Спартак

Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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