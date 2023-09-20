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Судейство

Сегодня, 16:36

«Пари НН» — «Спартак»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти, оснований для удаления Чернова нет

Александр Бобров
Шеф-редактор
Никита Чернов попадает ладонью в лицо Никите Александрову.
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На 17-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» — «Спартак» (0:3) защитник гостей Никита Чернов в своей штрафной площади попал Виктору Александрову ладонью в лицо.

Произошло это случайно и, самое главное, когда нижегородцы еще не выполнили угловой удар.

То есть мяч не был в игре — потому оснований для назначения 11-метрового удара у арбитра Евгения Буланова не возникло. Как не было повода и для вмешательства видеоассистентов Алексея Амелина и Александра Богданова. Потому что удалять Чернова не за что — если бы судья правильно разобрался в ситуации, ему следовало бы наказать спартаковца желтой карточкой.

Кубок России. Группа D
19 сент, 17:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:3
Спартак

Виктор Александров
Никита Чернов
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
13
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