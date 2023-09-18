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Сегодня, 17:15

«Пари НН» — «Спартак»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

Трансляция матча FONBET Кубка России «Пари НН» — «Спартак» начнется в 17.15 19 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренеры Гильермо Абаскаль и Сергей Юран.
Гильермо Абаскаль (слева) и Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Пари НН» на своем поле примет московский «Спартак» в матче группового турнира FONBET Кубка России во вторник, 19 сентября. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, начало — в 17.15 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция противостояния «Пари НН» — «Спартак» будет доступна в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00 19 сентября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями матча.

Красно-белые под руководством тренера Гильермо Абаскаля лидируют в группе D с 9 очками. Нижегородцы вместе с Сергеем Юраном набрали два балла и располагаются на последней, четвертой строчке.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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