Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:22

Паршивлюк: «Дебют Чавеса и Карраскаля вышел так себе»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился мнением о дебюте Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса за московскую команду.

«Прошло только два дня, как Чавес с нами работает. Понятно, что это футболист с прекрасным бекграундом, поигравший на чемпионате мира, выигрывавший чемпионат Мексики, и со сборной он тоже побеждал. Думаю, и он, и Карраскаль нам помогут. Хотя их дебют так себе вышел. Не помогли им, скажем так», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Паршивлюка.

Игроки перешли в «Динамо» 27 августа и дебютировали за бело-голубых в гостевом матче со «Спартаком» в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:4).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005305260_parshivlyuk_debyut_chavesa_i_karraskalya_vyishel_tak_sebe_komanda_im_ne_pomogla
Сергей Паршивлюк
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
1
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
У ЦСКА новые бразильские фланги. Келвен и Капишаба — среди лучших в своей лиге
Соболенко снова стала жертвой политического хейта. Ей не пожала руку бельгийка
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га
Следователи передали найденную 16-летнюю фигуристку маме
Найденная фигуристка Горбачева отрицает связь своего исчезновения с фигурным катанием
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Булыкин предположил, почему «Спартак» разгромил «Динамо» в матче FONBET Кубка России
Игрок «Спартака» Чернов: «Между победой 4:3 и выигрышем на ноль все выберут первый вариант»
Чернов считает, что после матча с «Динамо» у Абаскаля появилось много новых мыслей
Чернов: «Бабич играет надежно, сейчас «Спартаку» это как раз и нужно»
Жуков: «Литвинов на порядок сильнее Мартинса. Кристофер не является игроком уровня «Спартака»
Паршивлюк: «В первом тайме матча «Динамо» со «Спартаком» случилась настоящая катастрофа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин предположил, почему «Спартак» разгромил «Динамо» в матче FONBET Кубка России