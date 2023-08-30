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Кубок России

Сегодня, 19:22

Паршивлюк считает, что в первые 30 минут игры со «Спартаком» «Динамо» мог проигрывать 7:0

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал результат матча FONBET Кубка России со «Спартаком».

«В первом тайме произошла катастрофа. Так выходить на дерби непозволительно. Надо разбираться внутри команды с тем, что было в первые 20 минут. Не может быть недонастроя на «Спартак» в принципе. Даже если бы это была игра без зрителей на сборах. Будем разбираться. Но не надо посыпать голову пеплом. Мы проиграли 25 минут, проиграли одну игру и говорить, что все сразу плохо, не стоит. Надо просто сделать выводы, переосмыслить, что сделал не так и готовиться к игре с «Ростовом». В первые 25 минут в принципе с нашей стороны футбола не было. У «Спартака» два равных состава. Есть возможность ротировать в Кубке и чемпионате составы, были готовы к этому. «Спартак» забил не все, что создал — к счастью для нас. В первые 30 минут мы могли уехать 0:7 и была бы еще большая катастрофа. Но давайте предположим, что сегодня был не наш день», — приводит слова Паршивлюка «РБ Спорт».

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-parshivlyuk-v-pervy-e-30-minut-igry-so-spartakom-my-mogli-by-uehat-na-0-7/
Сергей Паршивлюк
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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