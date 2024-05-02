Маслов: «Психологически был полностью готов заменить Бабича, а физически пришлось немного тяжеловато»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Психологически был полностью готов заменить Бабича, а физически пришлось немного тяжеловато. Потому что это был второй матч подряд за короткий период времени. Конечно, я готовился явно не к таким условиям выхода на поле. Не хотел, чтобы Срджан получал травму.

Мы очень рады за Соболева. И у него, и у Миши Игнатова по голу и голевому пасу сегодня получилось. Они прекрасно сыграли. Зацепили даже те мячи, которые практически невозможно было зацепить. Ребята отдали все свои силы», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Маслова.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник красно-белых определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая