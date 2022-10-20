Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Факелом» (2:1) в матче Кубка России по футболу.

— Что можете сказать по игре?

— Рады, что победили! Наверное, качество игры было не самое лучшее, было много длинных передач, много борьбы, футбола. Но выигрывать всегда приятно! Момент с пенальти? Я не видел момента, поэтому не хочу ни спорить, ни говорить ничего по этому. Говорили ли с Мевлей об эпизоде? Пока что нет.

— Рассказов забил впервые за долгое время. Как-то поздравляли его?

— Пока еще никак не отмечали его гол. Посмотрим, что будет дальше. Очень за него рады! Он великолепно работает на тренировках. Думаю, это заслуженно.

Красно-белые, набрав 12 очков, продолжают лидировать в своей группе. «Факел» занимает 4-е место (0 очков).