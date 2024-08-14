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Сегодня, 21:43

Пивоваров — о победе «Динамо»: «Проявили волевые качества. В перерыве получили мотивацию»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу команды над махачкалинскими одноклубниками (2:1) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Проявили волевые качества. В перерыве получили мотивацию от тренерского штаба. Вышли на второй тайм. Забили свои мячи. Тюкавин, Бальбуэна пропускали матч? Ротация. Матчей много. Грулев находится на реабилитации. Надеемся, что увидим его в сентябре, — сказал Пивоваров после матча.

Московское «Динамо» набрало 3 очка в двух турах Кубка России и занимает второе место в группе А. Махачкалинская команда (3) находится на третьей строчке.

Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
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