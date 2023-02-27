Павлюченко похвалил «Локомотив» после матча со «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о победе «красно-белых» над «железнодорожниками» в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Я очень рад, что «Спартак» выиграл сегодня, но хочу похвалить и «Локомотив». Мне «железнодорожники» очень сильно понравились несмотря на счет. У них ничего не потеряно, им еще играть дальше. Сегодня все было по игре, «красно-белые» очень хорошо сыграли в обороне, и в атаке тоже, конечно. Все говорили про Промеса, который не был на сборах, но он физически лучше всех выглядел, ярко и хорошо вышел на замену. Сложная победа у «Спартака» была. «Спартак» готов ко второй части сезона. В добавленное время, на 95-й минуте все бегут в атаку и назад тоже, команда физически хорошо готова. То же самое можно сказать по «Локомотиву», по такой игре они точно выберутся из низов и поднимутся, состав хороший. Отсутствие дисквалифицированных игроков? Они игроки основного состава, которые ведут игру и делают результат. По сегодняшней игре, я бы не сказал, что их прямо не хватало. Игроки, которые вышли на эти позиции, играли очень уверенно. В следующей игре Абаскаль задумается, кто будет играть. Это хорошо, конкуренция в команде. Компании игроков, которые не играли, стоит задумываться, потому что ребята сегодня дают результат. Тренеру будет над чем подумать», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

В 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» по сумме двух матчей обыграл «Локомотив» со счётом 5:2. Команда под руководством Абаскаля стала вторым полуфиналистом турнира. Ранее путевку в полуфинал добыл «Урал» в противостоянии с «Ростовом».