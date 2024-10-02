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Сегодня, 13:55

Павлюченко — о Дзюбе: «Если он обижен на «Зенит», то точно может забить»

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко в комментарии «СЭ» поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Акрона» Артем Дзюба забить «Зениту» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Если он обижен на «Зенит», то точно может забить. Конечно, он хочет забить и доказать руководству, тому же Семаку. Но будет очень тяжело, потому что они в Питере играют. Даже если «Зенит» будет играть вторым составом, наверное, у «Акрона» будет мало шансов.

Да, первые минуты будут биться, но, думаю, эта игра будет до гола. «Зенит» — такая команда, если ведет, то может и два, и четыре забить. Тяжело будет тому же Дзюбе. Если «Акрон» один — два момента создаст, то Артем забьет, если сможет. Если он забьет, то буду рад — пусть забивает человек. Сейчас Артем набрал форму и на ходу", — сказал Павлюченко «СЭ».

Матч между «Зенитом» и «Акроном» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 21.15 по московскому времени.

Александр Абустин

Артем Дзюба
Роман Павлюченко
ФК Зенит

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