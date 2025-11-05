Педро верит, что «Зенит» может отыграться в ответном матче Кубка с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Педро верит, что его команда после поражения от «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России сохраняет шансы на выход в полуфинал.

«Верю ли я что мы сможем отыграть отставание в следующем матче? Мы понимаем, что будет непростая игра, но каждый из нас верит, что возможно одержать достаточную крупную победу в Москве и пройти дальше. Сделаем для этого все возможное. Мы будем надеяться на божью помощь», — сказал Педро.

Ответный матч «Динамо» — «Зенит» пройдет в Москве 27 ноября. Победитель пары по сумме двух встреч пройдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравший вылетит в Путь регионов.