5 ноября, 23:44

Педро верит, что «Зенит» может отыграться в ответном матче Кубка с «Динамо»

Роман Кольцов
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Педро верит, что его команда после поражения от «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России сохраняет шансы на выход в полуфинал.

«Верю ли я что мы сможем отыграть отставание в следующем матче? Мы понимаем, что будет непростая игра, но каждый из нас верит, что возможно одержать достаточную крупную победу в Москве и пройти дальше. Сделаем для этого все возможное. Мы будем надеяться на божью помощь», — сказал Педро.

Ответный матч «Динамо» — «Зенит» пройдет в Москве 27 ноября. Победитель пары по сумме двух встреч пройдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравший вылетит в Путь регионов.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.Карпин шокировал Семака. «Динамо» впервые в сезоне обыграло топ-клуб, а «Зенит» — на грани вылета в Путь регионов
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:3
Динамо

2
