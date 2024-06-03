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Сегодня, 08:25

Педро заявил о намерении выиграть три титула с «Зенитом» в следующем сезоне

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» назвал цели на следующий сезон.

— Правильно понимаю: в следующем сезоне твоя цель — три титула с «Зенитом»?

— Да, это моя цель. До этого задачей было выиграть два последних матча сезона. Мы с этим справились. Так что с нетерпением ждем отпуска. А когда выиграем следующий трофей, всегда появится новый вызов. Это мне нравится больше всего.

— Как тебе в «Зените» с Венделом и Клаудиньо?

— Я хорошо адаптировался, они отличные игроки, с ними легко играть. Вообще вся команда состоит из прекрасных футболистов, и я очень быстро смог влиться.

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из бразильского «Коринтианса». Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до декабря 2028 года.

ФК Балтика
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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