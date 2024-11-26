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Сегодня, 16:20

Перед матчем «Локо» — «Динамо» в Черкизове пройдет автограф-сессия Ивана Янковского

Перед матчем «Локомотив» — «Динамо» пройдет автограф-сессия Ивана Янковского.
Фото ФК «Локомотив»
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В четверг, 28 ноября, в 19.30 на «РЖД Арене» состоится ответный четвертьфинальный матч Кубка страны, в котором «Локомотив» примет «Динамо». В первой встрече победу (2:1) одержали железнодорожники.

Красно-зеленые приготовили для болельщиков обширную программу, которая начнется в 17.30 — в это время в малом шатре стартуют мастер-классы по росписи пряников, а по Южной площади будет курсировать детский паровозик. А в 18.30 в шатре у паровоза большого пройдет автограф-сессия известного актера, поклонника «Локо» Ивана Янковского.

На традиционном фестивале еды гостям будут предложены самые разнообразные блюда: плов с говядиной, плов с курицей, колбаски, шаурма и шашлык из курицы на мангале

В 19.00 организаторы приглашают всех зрителей к главной сцене, где состоится квиз — совместно с партнером «Компас».

Билеты на матч можно приобрести здесь.

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АО «ФК «Локомотив» ИНН: 7718200111, ОГРН 1037718045034

107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, 125, стр. 1

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Спартак
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Динамо
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30.07
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Локомотив
Ростов
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16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
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28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
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2 : 1
02.10
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Ростов
П 8 : 7
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23.10
16:30
Оренбург
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2 : 0
23.10
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И М О
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ЦСКА
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ЦСКА
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0
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Краснодар
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1
0
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