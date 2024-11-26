Перед матчем «Локо» — «Динамо» в Черкизове пройдет автограф-сессия Ивана Янковского

В четверг, 28 ноября, в 19.30 на «РЖД Арене» состоится ответный четвертьфинальный матч Кубка страны, в котором «Локомотив» примет «Динамо». В первой встрече победу (2:1) одержали железнодорожники.

Красно-зеленые приготовили для болельщиков обширную программу, которая начнется в 17.30 — в это время в малом шатре стартуют мастер-классы по росписи пряников, а по Южной площади будет курсировать детский паровозик. А в 18.30 в шатре у паровоза большого пройдет автограф-сессия известного актера, поклонника «Локо» Ивана Янковского.

На традиционном фестивале еды гостям будут предложены самые разнообразные блюда: плов с говядиной, плов с курицей, колбаски, шаурма и шашлык из курицы на мангале

В 19.00 организаторы приглашают всех зрителей к главной сцене, где состоится квиз — совместно с партнером «Компас».

Билеты на матч можно приобрести здесь.