Сегодня, 12:29
Актер Иван Янковский проведет автограф-сессию перед ответным матчем между «Локомотивом» и московским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба железнодорожников.
«За час до игры пройдет автограф-сессия известного актера театра и кино и нашего давнего болельщика Ивана Янковского», — говорится в анонсе пресс-службы клуба.
Ответный матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 28 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени. Первый матч, проходивший на «ВТБ Арене», завершился победой красно-зеленых — 2:1.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2