«Пересвет», «Луки-Энергия» и «Динамо» Санкт-Петербург вышли в следующий раунд FONBET Кубка России

Определились три участника второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Пересвет» из Домодедово в гостях обыграл московский ФШМ (0:0, пенальти 3:2).

«Динамо» из Санкт-Петербурга на своем поле одержало победу над местным «Кировец-Восхождение» — 1:0. Единственный гол на 40-й минуте забил Артем Гавриленко.

«Луки-Энергия» в гостях обыграли «Псков-747» — 3:2. Забитыми мячами за победителей отметились Данила Стребцов, Артем Егоров и Никита Шепет. За псковский клуб забили Всеволод Федоров и Антон Шишаев.