Стали известны даты двух матчей финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первая игра между «Зенитом» и ЦСКА состоится 30 апреля и начнется в 20.30 (мск). Ответный матч пройдет 14 мая, время начала встречи будет определено позднее.

Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап

29 апреля (вторник)

20:30. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва)

30 апреля (среда)

18:00 «Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Путь РПЛ. Финал. Первый матч

30 апреля (среда)

20:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)