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17 апреля, 19:02

Первый кубковый матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 30 апреля, ответный — 14 мая

Стало известно расписание финала Пути РПЛ и полуфиналов Пути регионов Кубка России
Руслан Минаев
Кубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны даты двух матчей финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первая игра между «Зенитом» и ЦСКА состоится 30 апреля и начнется в 20.30 (мск). Ответный матч пройдет 14 мая, время начала встречи будет определено позднее.

Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап

29 апреля (вторник)

20:30. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва)

30 апреля (среда)

18:00 «Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Путь РПЛ. Финал. Первый матч

30 апреля (среда)

20:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Игорь Акинфеев спасает ворота ЦСКА в&nbsp;матче против &laquo;Динамо&raquo;.Личка наконец-то не проиграл Николичу, но «Динамо» отправилось в Путь регионов — на «Спартак». ЦСКА в Пути РПЛ ждет «Зенит»
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Футбол
Кубок России
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