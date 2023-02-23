Первый тренер Дзюбы — о дебюте футболиста за «Локомотив»: «Уже видно, что он создает хорошую атмосферу в клубе»

Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков в комментарии для «СЭ» оценил игру футболиста в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Я улыбаюсь. Думаю, что Артем будет прибавлять. В первом тайме он был не так заметен, как и вся команда. Ничего страшного, что он не смог забить, хотя моменты были. Такое бывает. Сейчас «Локомотив» и Дзюба будут привыкать друг к другу. Но уже видно, что Артем создает хорошую атмосферу в клубе», — сказал Шупляков «СЭ».

Матч против «Спартака» стал для Дзюбы дебютным в составе «Локомотива». 8 февраля 34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона-2022/23.