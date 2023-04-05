Петрушин: «На 99% был уверен, что «Динамо» обыграет «Акрон»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин высказался о результате матча FONBET Кубка России «Динамо» — «Акрон» (0:0, пенальти — 1:4).

«Я на 99% был уверен, что «Динамо» обыграет «Акрон». Понимаю, что эта команда уже прошла сильных соперников, например, «Локомотив». Но железнодорожники играли на выезде, на искусственном поле. Это тоже влияет. А вчера «Динамо» играло дома, народу пришло много. Поэтому я был уверен, что для хозяев результат будет положительный», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Также он согласился с тем, что после поражения от «Акрона» кресло под главным тренером «Динамо» Славишем Йокановичем зашаталось.

«Думаю, да. Учитывая то, что клуб делал ставку на Кубок. Об этом заявляли в прессе», — добавил специалист.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 5-е место, набрав 35 очков за 21 тур.