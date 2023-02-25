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Сегодня, 17:39

Петржела назвал дураками фанатов, кинувших в Вендела банан: «Нужно наказывать таких!»

Петржела назвал дураками фанатов, кинувших в Вендела банан
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «СЭ» поделился мнением об инциденте с брошенным в полузащитника Вендела бананом в матче FONBET Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

«Эти люди дураки! К сожалению, такое бывает везде. В России, Чехии и других странах есть такие нехорошие люди. Нужно наказывать таких фанатов, но ничего не изменится! Видел подобное несколько раз на стадионах. Это существует везде. Вендел правильно сделал, что особо не стал реагировать на банан», — сказал Петржела «СЭ».

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Властимил Петржела
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
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