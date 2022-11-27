Петржела назвал позором драку в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о драке, произошедшей во время матча Кубка России со «Спартаком» (0:0, пенальти — 4:2).

«Драка между игроками «Зенита» и «Спартака» — это позор, — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы. — В футболе так быть не должно. Очень обидно, что футбольные страсти на поле перерастают в драку. Конечно, игроков, которые принимали участие в драке, должны строго наказать. Нельзя допустить, чтобы такое повторялось — ничего общего с футболом это не имеет».

По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» — Николсон, Соболев и Селихов.