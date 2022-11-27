Сегодня, 19:43
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о драке, произошедшей во время матча Кубка России со «Спартаком» (0:0, пенальти — 4:2).
«Драка между игроками «Зенита» и «Спартака» — это позор, — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы. — В футболе так быть не должно. Очень обидно, что футбольные страсти на поле перерастают в драку. Конечно, игроков, которые принимали участие в драке, должны строго наказать. Нельзя допустить, чтобы такое повторялось — ничего общего с футболом это не имеет».
По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» — Николсон, Соболев и Селихов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования