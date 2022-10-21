Петржела назвал слабой игру Мостового в матче с «Крыльями»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал обратную замену полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового в матче 4-го тура группового турнира Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Определенно слабая игра Мостового. Он не выполнил задач, поставленных перед ним тренером. Я тоже делал так несколько раз. Это нормально. Если игрок не следует указаниям тренера, игра для него приостанавливается», — сказал Петржела «СЭ».

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева. Однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой сразу ушел в раздевалку.