Пиняев и Воробьев пропустят первый матч «Локомотива» со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка

Полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Дмитрий Воробьев пропустят первый матч «Локомотива» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

Оба футболиста не приехали с командой на игру. 1 ноября Пиняев и Воробьев пропустили матч 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) по медицинским показаниям.

В сезоне-2025/26 Воробьев забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, у Пиняева 1 гол в 5 играх.

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет в четверг, 6 ноября, в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.