6 ноября, 18:07

Пиняев и Воробьев пропустят первый матч «Локомотива» со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Дмитрий Воробьев пропустят первый матч «Локомотива» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

Оба футболиста не приехали с командой на игру. 1 ноября Пиняев и Воробьев пропустили матч 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) по медицинским показаниям.

В сезоне-2025/26 Воробьев забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, у Пиняева 1 гол в 5 играх.

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет в четверг, 6 ноября, в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Локомотив

1

  • oleg.bob

    Пиняев вообще всё время болен! Что за футболист!?

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Воробьев (футбол)
    Сергей Пиняев
    Футбол
    Кубок России
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК Спартак (Москва)
    Материалы сюжета Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
    КДК РФС накажет «Спартак» и «Зенит» за поведение болельщиков в Кубке
    Зачем восторгаться футболом «Спартака» против «Локо»? Команда с таким составом должна так играть постоянно
    Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять
    Станкович обыграл Галактионова, Батраков не забил пенальти: кадры победы «Спартака» над «Локо»
    «Я устал от происходящего и хочу домой. Решение — за «Спартаком». Станкович — после победы над «Локо»
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
