Писарский огорчен, что «Крылья Советов» не смогли забить в матче с ЦСКА

Нападающий «Крылья Советов» Владимир Писарский рассказал, что думает о поражении команды от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Я не знаю. На тренировке упражнения делаем на завершающую стадию. Не повезло, надо в чем-то добавлять, значит. Хорошо играем, но не забиваем и пропускаем глупые голы. Надо садиться и делать вывод.

— У ваших игроков было много сегодня вопросов к судейству. Как вы оцените сегодняшнюю работу арбитра?

— Я думаю, мне не стоит оценивать, правильно или нет. Другие люди оценивают.

— Во втором тайме «Крылья» очень сильно прибавили. За счет чего?

— Тренер указал на ошибки. Посидели, подумали, что надо исправлять. Во втором тайме вышли пособраннее и вроде исправили. Стали появляться моменты, больше владели мячом, доминировали. Не привело это к победе, к сожалению.

Первая игра в Самаре закончилась со счетом 2:2. Таким образом, ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.