Погребняк: «Для меня «Урал» — один из фаворитов Кубка России. Пройти «Спартак» вполне реально»

Бывший нападающий «Урала» и «Спартака» Павел Погребняк высказался о противостоянии команд в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Однозначно судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. «Урал» не проигрывает уже пятнадцать матчей подряд! Это очень приличная серия. Для меня «Урал» — один из фаворитов Кубка России. Смею предположить, что шанс пройти «Спартак» высок — это вполне реально. В Москве, конечно же, будет тяжело, но в Екатеринбурге мы с ними поборемся», — приводит «Чемпионат» слова Погребняка.

Кубковый матч «Спартак» — «Урал» пройдет сегодня,14 марта. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.