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Кубок России

Сегодня, 19:18

Полина Гагарина исполнит гимн страны перед финалом FONBET Кубка России

Виктория Кравченко
Полина Гагарина.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Певица Полина Гагарина, скорее всего, исполнит гимн России финальным матчем FONBET Кубка России, сообщает «РБ Спорт».

В финале встретятся ЦСКА и «Краснодар». Матч состоится на стадионе «Лужники» 11 июня.

В прошлом году исполнителем гимна был Григорий Лепс. Также выступали Люся Чеботина и Макsим.

По данным источника, одним из вероятных хедлайнеров станет Василий Вакуленко (Баста).

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на Суперфинал FONBET Кубка России, Их можно приобрести на сайте Кассир.ру.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gimn-rossii-pered-finalom-kubka-ispolnit-polina-gagarina/
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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