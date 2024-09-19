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19 сентября, 22:51

Получившего травму хавбека «Крыльев Советов» Витюгова увезли с поля на электромобиле

Алина Савинова
Максим Витюгов.
Фото Скриншот трансляции
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов получил серьезную травму ноги в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:4).

На 80-й минуте игры хавбек в своей штрафной столкнулся с игроком красно-белых Антоном Зиньковским и упал на газон. Врачи оказали помощь Витюгову и увезли его с поля на электромобиле. В этот момент футболист укрылся пледом, чтобы спрятать свое лицо. Поддержать игрока подошел полузащитник «Спартака» Наиль Умяров.

У «Крыльев» к тому времени не осталось замен, поэтому самарцы продолжили игру в меньшинстве.

Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Максим Витюгов

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