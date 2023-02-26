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Сегодня, 17:21

Полузащитник «Ахмата» Камилов: «Два года выступал за «Уфу», было приятно вновь сыграть здесь»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Два года я играл здесь, домашняя атмосфера. Немного даже было грустно, когда вчера прилетели, потому что много хороших воспоминаний. Приятно было сыграть здесь.

— Много было разговоров о погоде. Насколько она влияла сегодня на матч?

— Я из Барнаула, поэтому -1 градус для меня не страшно. Было прохладно, ветер, но не думаю, что это как-то повлияло. Поле с подогревом, так что было комфортно.

— Было много стыков в матче. Были готовы к такой жесткой борьбе?

— Готовились, что «Уфа» — неуступчивый соперник. Была борьба, но где-то мастерство решило исход встречи.

«Ахмат» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором встретится с одной из команд премьер-лиги, которая потерпит поражение в четвертьфинале Пути РПЛ.

Владислав Камилов
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Уфа
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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