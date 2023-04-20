Полузащитник «Акрона» Чудин — о победе над «Спартаком»: «Пишем историю молодого клуба»

Полузащитник «Акрона» Иван Чудин прокомментировал для «СЭ» победу над «Спартаком» в матче FONBET Кубке России по футболу (2:1).

«Очень рады победе, все великолепно! Лучший ли это матч «Акрона» за всю историю клуба? Лучше это спросить у болельщиков. У нас таких лучших матчей уже четыре! Всех их можно смело считать лучшими. Пишем историю молодого клуба», — сказал Чудин «СЭ».

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром». На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.