Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:07

Полузащитник «Акрона» Хубулов оценил решающий пенальти «Зениту»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов поделился мнением о своем решающем голе в серии послематчевых пенальти против «Зенита» в матче 3-го тура FONBET Кубка России по футболу.

— Каково забить решающий пенальти «Зениту»?

— Ощущения самые приятные. Так получилось, что решающий удар довели именно мне — большое спасибо.

— Знали, что будете идти пятым в списке?

— Да, когда назывались фамилии, спросили, готов ли я. Я сказал, что готов.

— Был ли мандраж?

— Не было. Просто в такие моменты нужно подходить уверенно — без задней мысли, что можешь промахнуться. Просто спокойно ударил в угол и забил, — цитирует Хубулова Metaratings.ru.

27 августа «Акрон» обыграл «Зенит» в серии пенальти. В серии одиннадцатиметровых победный гол забил Хубулов (5:4).

Источник: Metaratings.ru
ФК Акрон
ФК Зенит
0
Читайте также
Мамардашвили перешел из «Валенсии» в «Ливерпуль»
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жирков — о поражении «Спартака» от «Динамо» Махачкала: «Опустили на землю»

Хавбек «Акрона» Бакаев рассказал, что было приятно обыграть «Зенит»