Хавбек «Акрона» Палиенко: «Мы хотим побеждать в каждом матче РПЛ и Кубка России»

Сегодня, 12:21
Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко подвел итоги выступления команды в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.
23 октября тольяттинцы уступили «Рубину» (0:1) в 6-м туре Кубка страны.
«Было бы лучше остаться на втором месте, но самая основа в том, что мы хотим побеждать в каждом матче. Независимо от того, РПЛ это или Кубок России. Задача была победить, как и в любой игре, а все расклады воспринимались уже второстепенно», — цитирует Палиенко Metaratings.
«Акрон» с 8 очками занял третье место в группе D Кубка России. Команда продолжит выступать в плей-офф Пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2