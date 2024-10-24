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Сегодня, 12:21

Хавбек «Акрона» Палиенко: «Мы хотим побеждать в каждом матче РПЛ и Кубка России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко подвел итоги выступления команды в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

23 октября тольяттинцы уступили «Рубину» (0:1) в 6-м туре Кубка страны.

«Было бы лучше остаться на втором месте, но самая основа в том, что мы хотим побеждать в каждом матче. Независимо от того, РПЛ это или Кубок России. Задача была победить, как и в любой игре, а все расклады воспринимались уже второстепенно», — цитирует Палиенко Metaratings.

«Акрон» с 8 очками занял третье место в группе D Кубка России. Команда продолжит выступать в плей-офф Пути регионов турнира.

Источник: Metaratings
Максим Палиенко
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Акрон
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Динамо
Динамо Мх
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14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
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19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
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19:30
Динамо
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Динамо Мх
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30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
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31.07
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Ахмат
Пари Нижний Новгород
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31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
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Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
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14.08
17:15
Рубин
Зенит
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18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
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П 5 : 4
1 : 1
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Факел
Рубин
0 : 2
17.09
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Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
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Зенит
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5 : 1
22.10
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Ахмат
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Оренбург
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П
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Рубин
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0
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Динамо Мх
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1
14.08 19:30
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Спартак
0
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15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
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П
5
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