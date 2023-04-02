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Сегодня, 12:50

Полузащитник «Акрона» Песегов — о матче с «Динамо»: «Всегда есть какой-то шанс»

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Полузащитник «Акрона» Евгений Песегов поделился ожиданиями от предстоящей игры Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с «Динамо».

«Сейчас все мысли о «Динамо»? Да, следующая игра с этой командой. Всегда есть какой-то шанс, будем готовиться, настраиваться, а там как получится.

То, что «Акрон» дошел до такой стадии в кубке — это уже хороший результат для нас? Естественно, это неплохо. Интересно играть с соперниками из РПЛ, это показывает и наш уровень. Получится интересный матч с «Динамо».

Сложно будет играть не дома? Хотелось бы видеть своих болельщиков. Думаю, клуб организует выезд для нашей поддержки. Да, может она будет не такая, как у «Динамо», но кто-то приедет и поддержит нас", — приводит слова Песегова «РБ Спорт».

Матч 1/2 финала ФОНБЕТ Кубка России (Путь регионов) «Динамо» — «Акрон» состоится 4 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-akrona-pesegov-o-matche-s-dinamo-shansy-vsegda-est/
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Евгений Песегов
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