Никита Салтыков: «Надеюсь, сказка «Акрона» закончится в «Лужниках» со счастливым концом!»

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков поделился мнением о «Краснодаре», с которым тольяттинская команда сыграет в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Это топ-команда с большой академией, которая по юношам всегда занимает высокие места. В клубе отличная инфраструктура. Но наша задача — выйти и пройти их любой ценой», — приводит Metaratings.ru слова Салтыкова.

Также он ответил на вопрос, когда закончится сказка «Акрона».

«Надеюсь, что в «Лужниках» и со счастливым концом!» — добавил футболист.

Матч между командами в рамках финала Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.