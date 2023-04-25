Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:39

Никита Салтыков: «Надеюсь, сказка «Акрона» закончится в «Лужниках» со счастливым концом!»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков поделился мнением о «Краснодаре», с которым тольяттинская команда сыграет в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Это топ-команда с большой академией, которая по юношам всегда занимает высокие места. В клубе отличная инфраструктура. Но наша задача — выйти и пройти их любой ценой», — приводит Metaratings.ru слова Салтыкова.

Также он ответил на вопрос, когда закончится сказка «Акрона».

«Надеюсь, что в «Лужниках» и со счастливым концом!» — добавил футболист.

Матч между командами в рамках финала Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-nadeyus-nasha-skazka-akrona-zakonchitsya-v-luzhnikakh-so-schastlivym-koncom-246000/
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Краснодар
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Никита Салтыков — о защитниках «Акрона» и «Спартака»: «Не хотел бы никого принизить, но разницы не почувствовал»
Игрок «Акрона» Салтыков: «Я пойду обыгрывать в любой лиге»
Полузащитник «Урала» Мишкич хотел бы сыграть с «Акроном» в финале FONBET Кубка России
Филипенко — о формате Кубка России: «Несправедливо это»
Шалимов поделился мнением о поражении «Спартака» в матче с «Акроном»
Шалимов поделился впечатлениями от матча «Краснодар» — «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никита Салтыков — о защитниках «Акрона» и «Спартака»: «Не хотел бы никого принизить, но разницы не почувствовал»