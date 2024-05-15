Сегодня, 18:27
Полузащитник «Балтики» Данила Козлов поделился ожиданиями от игры команды в суперфинале FONBET Кубка России.
«Мой лучший день в футбольной карьере будет в «Лужниках», где мы и выиграем», — цитирует Козлова «РБ Спорт».
— Важен ли соперник в финале?
— Нет.
— А как же «Зенит»?
— Будет «Зенит», значит, выиграем у этой команды.
Калининградцы вышли в суперфинал Кубка России, обыграв «Спартак» (1:0) в финале пути регионов. В решающем матче «Балтика» сыграет с победителем пары «Зенит» — ЦСКА, которые встречаются в финале пути РПЛ.