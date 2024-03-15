Игрок «Балтики» Козлов: «Аршавин тоже наглый, можете ему так и передать»

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 7:6) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Козлов отметился одним голом.

«Получился тяжелый матч, — цитирует Козлова «РБ Спорт». — Наверное, результат закономерный. Первый тайм был за нами, второй — за «Локомотивом». Как отношусь к критике Аршавина в ваш адрес? Пусть еще что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Он вас назвал наглым? Аршавин тоже наглый. Можете ему так и передать».

«Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Жеребьевка этапов турнира состоится 15 марта. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию.

19-летний Козлов в текущем сезоне сыграл за «Балтику» 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.