Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

15 марта, 12:42

Игрок «Балтики» Козлов: «Аршавин тоже наглый, можете ему так и передать»

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 7:6) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Козлов отметился одним голом.

«Получился тяжелый матч, — цитирует Козлова «РБ Спорт». — Наверное, результат закономерный. Первый тайм был за нами, второй — за «Локомотивом». Как отношусь к критике Аршавина в ваш адрес? Пусть еще что-то расскажет Андрей Сергеевич. Привет ему передаю большой. Он вас назвал наглым? Аршавин тоже наглый. Можете ему так и передать».

«Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Жеребьевка этапов турнира состоится 15 марта. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию.

19-летний Козлов в текущем сезоне сыграл за «Балтику» 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Козлов: «В полуфинале Кубка России хочу с «Балтикой» обыграть «Зенит»

Угальде рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Пути РПЛ Кубка России