Бистрович назвал заслуженной победу «Балтики» над «Спартаком»

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча против «Спартака» (1:0) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы показали характер и заслужили эту победу. Увидимся в «Лужниках»!

Думаю, это самая великая и большая победа. Я рад, что после двух тяжелых поражений мы показали характер и выиграли этот матч", — сказал Бистрович.

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.