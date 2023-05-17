Обляков: «Я становлюсь взрослее, опытнее. Стабильность появляется, голы»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил свою форму в текущем сезоне.

— То, что финал Кубка России может быть в полупустых «Лужниках», огорчает?

— Не знаю. Конечно, хочется полный стадион болельщиков, антураж. Но если надо будет, будем играть и при пустых трибунах.

— В чем секрет тройки Обляков-Чалов-Заболотный?

— Каждый занимается своими действиями, играет, как он может, показывает свою лучшую игру. Мы друг друга дополняем, и все получается.

— Чем лично для тебя этот сезон отличается от предыдущего, с точки зрения ощущений, физики, задач на поле?

— Становлюсь взрослее, опытнее. Ошибки прошлого — таких грубых уже нет и их не так много. Стабильность появляется, голы.

— Ты стал лучшим игроком апреля. Какие дальше индивидуальные награды в списке?

— Наверное, общих наград. Хочется выиграть Кубок с командой.

В текущем сезоне Обляков сыграл за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.