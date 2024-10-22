22 октября, 23:28
Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович поделился мнением об игре хавбека Миралема Пьянича в матче с «Ахматом» (1:0) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Пьянич — большой мастер. Он профессионально обращается с мячом, продвигает его вперед раздает тонкие передачи. С ним очень приятно играть в центре поля», — сказал Бистрович.
ЦСКА набрал 14 очков и занял первое место в группе C. «Ахмат» с 9 очками идет вторым, «Краснодар» — на третьей строчке с 9 очками и одним матчем в запасе.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2