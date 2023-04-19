Мендес — о матче с «Уралом»: «Это была тяжелая игра»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Заслужил ли ЦСКА большего?

— Это была тяжелая игра. Будем смотреть в дальнейшем, как все будет складываться.

— Что для вас приоритет — чемпионат или Кубок?

— Сейчас Кубок более важен для нас, потому что в чемпионате немного отстаем. Надеюсь, что и там, и там мы преуспеем.

— Насколько справедлив был пенальти в ворота «Урала»?

— Да, был пенальти. Их игрок придерживал нашего.

— Вам понятен формат Кубка?

— Да, для меня он немного странный. Не совсем понимаю, почему несколько финалов, а не один.