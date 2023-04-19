Сегодня, 22:03
Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Заслужил ли ЦСКА большего?
— Это была тяжелая игра. Будем смотреть в дальнейшем, как все будет складываться.
— Что для вас приоритет — чемпионат или Кубок?
— Сейчас Кубок более важен для нас, потому что в чемпионате немного отстаем. Надеюсь, что и там, и там мы преуспеем.
— Насколько справедлив был пенальти в ворота «Урала»?
— Да, был пенальти. Их игрок придерживал нашего.
— Вам понятен формат Кубка?
— Да, для меня он немного странный. Не совсем понимаю, почему несколько финалов, а не один.