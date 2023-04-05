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Кубок России

5 апреля, 23:54

Обляков о победе над «Крыльями»: «Мы планировали во втором тайме играть активнее. Некоторые моменты не получались»

Константин Белов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— «Крылья» активно начали второй тайм. Были к такому готовы?

— Сами планировали так играть, просто где-то не получались какие-то моменты, пытались выходить в атаку. Понимали, что играли дома.

— Сегодня на форме были нашивки в честь дебюта Акинфеева за ЦСКА. Какова была его реакция?

— Его не знаю. Но думаю, что приятно быть легендой клуба. Мы это осознаем, поздравили его, подарили, можно сказать, победу.

— Не обидно ему, что он остался на скамейке?

— Это обсуждаемое решение. Когда он может играть, то выходит на поле.

— Что было в эпизоде с забитым мячом?

— Атаковали, был момент. Был прострел. Мяч попал в защитника.

— Вчера «Спартак» проиграл. Как восприняли поражение важного конкурента?

— Не так важно. Главное, чтобы мы за собой следили, за своей игрой.

— У тебя была серия из четырех матчей с голевыми действиями. Что об это думаешь?

— Готовлюсь как обычно. Все получается здорово. Есть матчи, в которых не получается забить.

— Считаешь Карраскаля своим конкурентом?

— Выкладываюсь на 100 процентов, а там тренерских штаб решает.

Иван Обляков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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