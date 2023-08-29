Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

29 августа, 22:43

Чавес о поражении от «Спартака»: «Жаль, что проиграли, ведь это дерби»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес прокомментировал дебют за бело-голубых в игре со «Спартаком» (1:4) в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как в России себя чувствуете?

— Очень рад, что оказался в России. Стараюсь изучать русский язык, обращаю внимание на футбольные термины.

— Что не получилось сегодня?

— Первый тайм сыграли очень плохо. Может быть, как-то недооценили свои силы. Во втором тайме собрались, забили один. Но, к сожалению, невозможно было сравнять счет, 4 гола.

— Слышал что-то о «Ростове»?

— На самом деле не очень много. Одноклубники очень хорошо отзывались о команде. Уверен, будет очень интересная игра и мы заработаем три очка.

— Такой удар в первом же матче, какие ощущения у вас?

— Конечно, жалко, что проиграли, потому что это было дерби, эль-класико, можно сказать. Но мы постараемся взять реванш.

3 сентября «Динамо» сыграет на выезде с «Ростовом» в 7-м туре РПЛ.

Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Луис Чавес
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
У российских легкоатлетов украли на ЧМ одно золото. Но в остальном мы — чемпионы восьмых мест
«Спартак» разгромил «Динамо» в матче FONBET Кубка России
Пропавшую фигуристку Горбачеву доставили в московский СК
В новый пакет военной помощи США Украине не вошли кассетные боеприпасы
ВСУ атаковали Дом детского творчества с помощью БПЛА в Запорожской области
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Дубль капитана Соболева, дебютный гол Бабича, первый мексиканец в России
«Есть те, кто может играть такие матчи. А есть те, кто, извините, обосрался». Личка и Абаскаль о кубковом дерби
Личка капитулировал до матча. Дерби «Спартак» — «Динамо» требует большего уважения
Абаскаль после победы над «Динамо»: «Дисциплина не вырабатывается криком»
Личка заявил, что он разочарован матчем «Динамо» — «Спартак»
И какой состав у Абаскаля основной? «Спартак» уничтожил «Динамо» в Кубке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умяров высказался о победе над «Динамо» в FONBET Кубке России

Денисов о победе над «Динамо»: «Попытались исправиться за предыдущие матчи и показать это на поле»