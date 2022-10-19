Полузащитник «Факела» Дмитриев считает, что команда играла в хороший футбол против «Спартака»

Полузащитник «Факела» Олег Дмитриев прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 4-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России (1:2).

«У нас всегда самая лучшая поддержка в Воронеже. Я удивлен, что у нас поддерживают команду лучше всех в стране. Если говорить по матчу, то сегодня мы играли в хороший футбол, были хорошие подходы, моменты, но, к сожалению, немного подвела реализация, пропустили два мяча. Хорошо, что в конце смогли забить. Могли забивать еще, додавить соперника, но не получилось использовать свои шансы. Игра была интересной до последних минут», — сказал Дмитриев.

«Факел» занимает последнее, четвертое место в группе, воронежцы проиграли все 4 матча в Кубке страны.

В следующем туре «Факел» сыграет в гостях с «Зенитом».