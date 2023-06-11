Ахметов: «Поздравляю ребят из ЦСКА, но очень хотел выиграть»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал поражение от ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 5:6 по пенальти).

«Чувствую опустошение, — цитирует Sport24 Ахметова. — Конечно, обидно проигрывать, особенно в серии пенальти, тем более повели. После удара Гайча мы подумали, что Агкацев отбил, но мяч все равно залетел в ворота. Я принимаю это поражение. Поздравляю ребят из ЦСКА, но очень хотел выиграть. Я расстроен».

«Краснодар» упустил возможность завоевать первый трофей за всю историю команды. Решающий одиннадцатиметровый в послематчевой серии не забил Олакунле Олусегун.