Полузащитник «Краснодара» Ахметов — о недоверии главного тренера: «Мы еще раз поговорили, никаких проблем нет»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов заявил, что вопрос о недоверии к нему со стороны главного тренера Александра Сторожука решен.

«Конечно, мы общаемся. Чтобы не было недопонимания, мы еще раз поговорили. Никаких проблем нет. Все в рабочем режиме. Я думаю, тренеру даже приятно, когда у него амбициозные футболисты, которые хотят играть. Это должно идти только в плюс», — цитирует Ахметова Metaratings.ru.

После матча 10-го тура РПЛ против «Химок» (3:1) 24-летний футболист заявил, что недоволен количеством игрового времени. По его словам, тренер обосновывал этот тем, что Ахметов не готов физически.

Полузащитник вышел в основном составе «Краснодара» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России против «Нижнего Новгорода» (2:0). Игра прошла 28 сентября.