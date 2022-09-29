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Кубок России

29 сентября, 13:01

Полузащитник «Краснодара» Батчи — о матче с «Нижним Новгородом»: «Это действительно был сложный матч для нас»

Алина Савинова

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился эмоциями от матча с «Нижним Новгородом» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России (2:0). Игра прошла 28 сентября.

«Это действительно был сложный матч для нас, не знаю, почему так случилось. Особенно многое не удавалось нам в первом тайме. После перерыва мы изменили свою игру, тренер объяснил нам, что мы делаем не так. На вторую половину встречи мы вышли заведенными, мы изменили свою игру. Мы сделали несколько перестановок, и вы могли видеть, что наша команда стала более агрессивной на мяче, действовала быстро и четко. Хорошо, что удалось забить в концовке два мяча и победить», — приводит «РБ Спорт» слова Батчи.

По итогу трех матчей «Краснодар» занимает первое место в группе (7 очков). «Нижний Новгород» разместился на второй позиции (5 очков). Следующая встреча этих команд состоится 19 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-krasnodara-batchi-ne-znayu-pochemu-match-s-pari-nn-poluchilsya-slozhny-m/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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