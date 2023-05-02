Ахметов рассказал о настрое «Краснодара» на матч с «Акроном»: «Недооценки соперника точно нет»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от первого этапа финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном».

«Никакой недооценки соперника тут быть не может. «Акрон» выбил четыре московские команды, причем сделал это достаточно уверено. У них есть характер, они умеют играть в футбол. Мы должны выходить так же, как и в матче РПЛ. Нам осталось чуть-чуть до финала. Цели у нас самые высокие», — сказал Ахметов «СЭ».

Матч пройдет в Краснодаре 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.