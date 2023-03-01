Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре: «Мы сделали хорошую работу»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как у себя дома, так и здесь мы сделали хорошую работу и проходим дальше.

— Как вам Россия?

— Я очень счастлив, доволен, как меня встретили в клубе. Я наслаждаюсь клубом, ситуацией и играми. Моя жена и дочка очень довольны, что они здесь. Это сложно, когда выходишь на улицу, а там много снега. Однако я тот человек, которому нравится больше холод, чем тепло, поэтому хорошо привыкаю.

— Что-то удивило в России?

— Пока нет, я доволен. Наслаждаюсь здесь.

— Как тебе команда? Уже адаптировался?

— Думаю, уже адаптировался на 100%, но еще во многом могу что-то сделать лучше. Думаю, мои товарищи и тренеры в меня верить, доверяют. Это очень важно, чтобы я мог на 100% выложиться на футбольном поле.

— Первый матч в Самаре был самым холодным в твоей карьере?

— Наверное, да.

— Что чувствовал, когда вышел на поле?

— Когда выходишь на поле, то разогреваешься во время матча, чувствуешь тепло. Но когда матч начинается, то концентрируешься только на игре, все забывается.

По итогам двух матчей самарцы прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

2 марта состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России.