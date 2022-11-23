Ежов о победе над «Спартаком»: «У «Крыльев Советов» было чувство недосказанности после предыдущих поражений»

23 ноября, 21:59
Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (2:1) в матче 5-го тура групповой стадии Кубка России.
«Было ли желание взять реванш за 2:5 в Москве? Мы и в прошлом сезоне выигрывали и в итоге проиграли, к сожалению. Чувство недосказанности было, потому что игра получалась, но чего-то не хватало. Игорь Витальевич Осинькин сказал, что теперь надо играть не отрывками, а всю игру», — приводит Metaratings слова Ежова.
«Крылья Советов» занимают второе место в группе B Кубка России с 9 очками. В последнем туре команда сыграет против «Факела». Матч состоится 27 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования