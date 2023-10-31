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Кубок России

31 октября, 22:48

Полузащитник «Крыльев Советов» Хубулов назвал обидным поражение от «Зенита» в FONBET Кубке России

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче заключительного, 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— «Крылья» классно начали этот матч. Поделитесь эмоциями от игры, обидное поражение?

— Да, очень обидное поражение, потому что играли хорошо все 90 минут, а в самом конце пропустили такой нелепый гол.

— Понятно, что важно было сегодня классно сыграть в обороне. Насколько получалось в атаке?

— Думаю, мы могли агрессивнее сыграть в атаке, больше создавать моментов, смелее действовать в последнюю четверть игры. Думаю, на один гол мы наиграли сегодня.

— Во второй половине матча соперник перестроился с трех центральных защитников на двух. Насколько это открыло зоны для вас?

— Визуально ничего не менялось на поле, просто соперник немного поменял схему, но большой разницы не было.

— Для «Крыльев Советов» Кубок России завершен. Сейчас настраиваетесь только на чемпионат?

— Да, очень жаль, что Кубок завершен, тут многие футболисты, которые не выходят в чемпионате, получают игровую практику. Так получилось, что в этом сезоне мы выступили неудачно. Сейчас нужно бросить все на чемпионат и отдать все силы там.

«Крылья Советов» заняли последнее, четвертое место в группе C с 3 очками в 6 матчах и вылетели из FONBET Кубка России.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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